Meteo domani 26 agosto 2018: intenso fronte temporalesco in transito su molte regioni italiane, i dettagli – Una vasta e profonda circolazione depressionaria con correnti fresche e instabili in quota insiste alle alte latitudini, con un minimo di pressione fino a 990 hPa al livello del mare presente a Ovest della Norvegia settentrionale. Questa pilota una intensa perturbazione fin sull’Italia, dove è atteso maltempo e ari più fresca ad iniziare dalle regioni del Nord: non si escludono locali nubifragi come anche nevicate sulle Alpi di confine fin sotto i 2000 metri. Anticiclone delle Azzorre presente nella sua sede di origine con valori di pressione pari a 1025 hPa al livello del mare.