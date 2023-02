Meteo domani 26 febbraio: irrompe l’aria fredda con neve in Italia fino a quote di pianura su alcune regioni

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione in pieno oceano Atlantico con massimi al suolo intorno a 1030 hPa sulle Isole Britanniche. Affondo di aria fredda che interessa l’Europa centro-orientale allungandosi fin sul Mediterraneo centro-occidentale dove è presente una circolazione depressionaria con un minimo intorno a 995 hPa. Questo porterà maltempo sull’Italia con neve localmente fino a quote pianeggianti. Profonda circolazione depressionaria anche a nord delle Isole Azzorre con un minimo al suolo intorno a 950 hPa.

Previsioni meteo per domani, 26 febbraio

Al Nord: Al mattino tempo instabile su tutti i settori con molte nuvole associate a precipitazioni sparse, nevose fino a quote molto basse sul Triveneto. Al pomeriggio deboli fenomeni in estensione verso le regioni di Nord-Ovest, quota neve in calo fin verso la pianura. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con deboli fenomeni diffusi soprattutto su Nord-Ovest ed Emilia Romagna, neve fino al piano. Temperature minime e massime in generale diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori, più intense sulla Toscana, più asciutto sull’Abruzzo. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge sparse e neve oltre i 1300 metri sull’Appennino, fino a bassa quota sulla Toscana. In serata ancora fenomeni con neve a quote collinari tra Toscana, Umbria e Marche, oltre i 1000 metri sull’Appennino centrale. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.