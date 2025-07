Meteo Roma – Weekend estivo con tanto sole e caldo in aumento

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Promontorio anticiclonico nord africano tende ad affermarsi sul Mediterraneo centro-meridionale, determinando un weekend estivo su gran parte d’Italia. Caldo in nuovo aumento con picchi elevati specie al sud ed Isole, mentre qualche temporale raggiungerà le regioni settentrionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, sabato 19 luglio

Giornata di sabato 19 luglio che vedrà condizioni meteo diffusamente stabili sul Lazio nel corso del mattino con cieli prevalentemente soleggiati. Situazione meteorologica invariata nel corso delle ore pomeridiane e serali con cieli poco o parzialmente nuvolosi sia lungo le coste che a ridosso dell’Appennino per il passaggio d’innocui addensamenti. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +22/+23°C della notte ed i +33/+34°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

Giornata di domenica 20 luglio che vedrà condizioni meteo estive sul Lazio. Attesa una mattinata soleggiata su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio attesi ancora cieli sereni o poco nuvolosi, stellato nottetempo. Temperature con lievi variazioni su tutto il Lazio con valori su Roma comprese tra i +23/+24°C della notte ed i +33/+34°C del pomeriggio.

Prossima settimana estiva sul Lazio

Prossima settimana attesa sostanzialmente estiva. Sul Lazio la giornata di lunedì si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Situazione meteorologica invariata anche nel corso del pomeriggio ed ore serali. A seguire la settimana si manterrà stabile ed estiva, ma senza eccessi con temperature massime mediamente attorno ai +32/+34°C.

Meteo su Roma stabile nel corso del weekend con sole prevalente e caldo, ma senza eccessi.