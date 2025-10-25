Meteo domani 26 ottobre: nuvolosità in transito in Italia ma senza fenomeni di rilievo associati

Situazione sinottica europea
Vasta e profonda circolazione depressionaria che si muove tra Mare del Nord e Scandinavia con un minimo di pressione al suolo profondo fino a 985 hPa. Correnti instabili raggiungono anche il Mediterraneo con nuvole e piogge sparse in arrivo sull’Italia. Anticiclone che si eleva invece in Atlantico con massimi al suolo fino a 1035 hPa a nord delle Isole Azzorre.
Previsioni meteo per domani, 26 ottobre
Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attesi isolati piovaschi sul Trentino-Alto Adige, nessuna variazione altrove. In serata attesi ampi spazi di sereno su tutti i settori. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Al Centro: Cieli in prevalenza irregolarmente nuvolosi nel corso delle ore diurne ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata non sono previsti grossi cambiamenti con maggiori aperture nella notte. Temperature minime in lieve rialzo e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino coperto sulle regioni peninsulari, con isolati piovaschi attesi sulla Campania. Al pomeriggio ancora molte nubi in transito specie sulla Sardegna, poco o irregolarmente nuvoloso altrove; in serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in progressivo allontanamento. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.
