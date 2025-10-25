Meteo domani 26 ottobre: nuvolosità in transito in Italia ma senza fenomeni di rilievo associati

Situazione sinottica europea

Vasta e profonda circolazione depressionaria che si muove tra Mare del Nord e Scandinavia con un minimo di pressione al suolo profondo fino a 985 hPa. Correnti instabili raggiungono anche il Mediterraneo con nuvole e piogge sparse in arrivo sull’Italia. Anticiclone che si eleva invece in Atlantico con massimi al suolo fino a 1035 hPa a nord delle Isole Azzorre.