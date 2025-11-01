Meteo domani 2 novembre: domenica con ritorno di piogge e temporali in Italia, ma solo su alcune regioni

Situazione sinottica europea Vasta area di bassa pressione che dall’Atlantico si estende fino alla Scandinavia con diversi minimi al suolo, fino a 960 hPa a sud della Groenlandia e fino a 980 hPa sul Mare del Nord. Questa pilota una saccatura depressionaria sull’Europa centro-occidentale, interessando parzialmente anche la Penisola Italiana portando piogge e temporali. Anticiclone delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi al suolo fino a 1025 hPa e campo di alta pressione anche tra Mediterraneo centro-orientale ed Europa orientale.

Al Nord: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con locali piogge su Liguria e Triveneto. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali anche lungo l’arco alpino. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi, anche intensi tra Lombardia e Triveneto e con quota neve in calo sulle Alpi orientali fino ai 1500-1600 metri. Temperature minime stazionarie e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti sudoccidentali. Mari da poco mossi ad agitati.

Al Centro: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. In serata nuvolosità in aumento su tutte le regioni con piogge tra Toscana, Umbria e Alto Lazio. Nella notte attese piogge sparse su gran parte del Centro, più intense con locali temporali sul versante tirrenico. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli ancora per lo più soleggiati. In serata nuvolosità in graduale aumento ma tempo ancora asciutto, salvo locali piogge sulla Sardegna. Nella notte locali fenomeni anche sulla Campania. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

