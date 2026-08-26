Meteo domani 27 agosto: tempo asciutto e caldo intenso in Italia, ma con molti disturbi nuvolosi su queste regioni

Situazione sinottica europea Flusso perturbato che scorre alle latitudini medio-alte, ma con una saccatura in affondo verso il basso Atlantico con minimo al suolo di circa 1000 hPa appena ad ovest del Golfo di Biscaglia ed in movimento verso i settori più occidentali del continente. Questo favorisce l’espansione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo, fino ad unirsi con l’anticiclone presente sulla Scandinavia con massimi al suolo fino a 1025 hPa. Questo porterà stabilità e caldo intenso in Italia, al netto di qualche disturbo.

Previsioni meteo per domani, 27 agosto

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni; qualche innocuo addensamento tra Valle d’Aosta e Piemonte. Nel pomeriggio condizioni nel complesso asciutte, salvo isolati rovesci sulle Alpi valdostane; sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e in nottata generale aumento della nuvolosità su Lombardia e settori alpini con deboli piogge possibili. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 27 agosto

Al Centro: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su Toscana, Umbria e settori interni; sereno altrove. Nel pomeriggio variabilità in aumento sul Lazio e sull’Abruzzo, ma senza fenomeni associati. In serata rapido miglioramento con schiarite diffuse, nuvolosità residua sul versante adriatico. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 27 agosto

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche addensamento in più sulla Sardegna. Nel pomeriggio tempo ancora in prevalenza soleggiato su tutti i settori, salvo sulla Sardegna. In serata schiarite diffuse su tutti i settori, non sono previsti cambiamenti sostanziali. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza. Mari poco mossi o localmente mossi.

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