Meteo domani 27 agosto: tempo asciutto e caldo intenso in Italia, ma con molti disturbi nuvolosi su queste regioni

Situazione sinottica europea
Flusso perturbato che scorre alle latitudini medio-alte, ma con una saccatura in affondo verso il basso Atlantico con minimo al suolo di circa 1000 hPa appena ad ovest del Golfo di Biscaglia ed in movimento verso i settori più occidentali del continente. Questo favorisce l’espansione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo, fino ad unirsi con l’anticiclone presente sulla Scandinavia con massimi al suolo fino a 1025 hPa. Questo porterà stabilità e caldo intenso in Italia, al netto di qualche disturbo.
Previsioni meteo per domani, 27 agosto
Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni; qualche innocuo addensamento tra Valle d’Aosta e Piemonte. Nel pomeriggio condizioni nel complesso asciutte, salvo isolati rovesci sulle Alpi valdostane; sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e in nottata generale aumento della nuvolosità su Lombardia e settori alpini con deboli piogge possibili. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 27 agosto
Al Centro: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su Toscana, Umbria e settori interni; sereno altrove. Nel pomeriggio variabilità in aumento sul Lazio e sull’Abruzzo, ma senza fenomeni associati. In serata rapido miglioramento con schiarite diffuse, nuvolosità residua sul versante adriatico. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 27 agosto
Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche addensamento in più sulla Sardegna. Nel pomeriggio tempo ancora in prevalenza soleggiato su tutti i settori, salvo sulla Sardegna. In serata schiarite diffuse su tutti i settori, non sono previsti cambiamenti sostanziali. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza. Mari poco mossi o localmente mossi.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.