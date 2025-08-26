Meteo domani 27 agosto: tempo per lo più stabile in Italia, ma anche nuvolosità e piogge su queste regioni

Situazione sinottica europea
Un profondo minimo depressionario posizionato tra Islanda e Isole Britanniche con valori al suolo fino a 985 hPa pilota una saccatura depressionaria in estensione verso la Penisola Iberica. Tra Scandinavia e Russia è presente un’alta circolazione depressionaria con valori al suolo intorno a 1000 hPa e che spinge aria fredda sull’Europa orientale. Promontorio anticiclonico disteso invece sul Mediterraneo che va a proteggere la Penisola Italiana, anche se non completamente.
Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi al Nord-Ovest con piogge sparse, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con precipitazioni in estensione anche al Triveneto. Tra la serata e la notte instabilità in aumento al Nord-Ovest con temporali anche intensi, nuvoloso con piogge da isolate a sparse sul resto del Nord. Temperature minime in lieve rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da poco mossi o molto mossi.
Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Toscana ma senza fenomeni di rilievo associati, nessuna variazione altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molte nubi tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio e maggiori spazi di sereno altrove. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.
Al Sud e sulle Isole: Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori con cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte non sono attese particolari variazioni, con nuvolosità in aumento sulla Sardegna ma con tempo ancora asciutto e prevalenza di cieli sereni sulle altre regioni. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.
