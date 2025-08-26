Meteo domani 27 agosto: tempo per lo più stabile in Italia, ma anche nuvolosità e piogge su queste regioni

Al Sud e sulle Isole: Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori con cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte non sono attese particolari variazioni, con nuvolosità in aumento sulla Sardegna ma con tempo ancora asciutto e prevalenza di cieli sereni sulle altre regioni. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.