Meteo Roma – Maltempo nel Lazio con temporali e piogge in mattinata, migliora dal pomeriggio

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La giornata del 2 settembre 2025 vede l’Italia sotto gli effetti di una perturbazione atlantica, che ha portato instabilità diffusa soprattutto sulle regioni del Nord e del Centro. Anche su Roma e sul Lazio il tempo risulta variabile: dopo un avvio di mattinata con nuvolosità irregolare e rovesci sparsi, le condizioni sono attese in graduale miglioramento dal pomeriggio con schiarite sempre più ampie entro sera. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Su Roma il tempo si presenta nuvoloso con precipitazioni intermittenti nelle prime ore della giornata, localmente a carattere temporalesco. Non a caso, sul Lazio è attiva un allerta gialla per temporali fino alle prime ore del pomeriggio e un allerta gialla per piogge fino alla prima serata. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, con cieli poco nuvolosi in serata. Temperature in calo nei valori massimi: attesi intorno ai 27-28°C, mentre le minime si mantengono sui 21-22°C. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Nuova fase stabile da metà settimana

Il peggioramento di oggi sarà seguito da un deciso miglioramento: da mercoledì 3 settembre l’alta pressione tornerà ad abbracciare il Mediterraneo centrale, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato anche su Roma e Lazio. Le temperature saranno in graduale rialzo, con massime fino a 30°C mercoledì e punte di 32°C tra giovedì e venerdì. Il fine settimana sarà ancora estivo, con prevalenza di sole e clima caldo ma senza eccessi.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

