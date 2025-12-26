Meteo domani 27 dicembre: tempo più stabile in Italia con cieli soleggiati, ma anche nebbie e dei fenomeni residui

Situazione sinottica europea
Campo di alta pressione con valori al suolo fino a 1045 hPa che si posiziona tra Isole Britanniche e Islanda. Una circolazione depressionaria è invece presente tra Penisola Iberica e basso Atlantico con minimo al suolo di circa 1005 hPa tra Portogallo e Marocco, lasciando spazio ad un aumento del campo barico sul Mediterraneo con miglioramento meteo sull’Italia. Aria fredda che si muove tra Scandinavia e Russia con un minimo al suolo intorno a 990 hPa.
Previsioni meteo per domani, 27 dicembre
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, foschie e banchi di nebbia in Pianura Padana. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e nuova formazione di foschie e nebbie. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.
Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori. Temperature minime in calo e massime stabili. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e acquazzoni sulle Isole Maggiori, asciutto altrove ma con molti addensamenti su settori interni e regioni adriatiche. Nel pomeriggio ancora fenomeni sulla Sardegna, stabile altrove con cieli soleggiati e qualche nube specie sulla Sicilia. Tra la serata e la notte migliora anche sulla Sardegna ma con ancora molte nubi, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.