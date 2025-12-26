Meteo domani 27 dicembre: tempo più stabile in Italia con cieli soleggiati, ma anche nebbie e dei fenomeni residui

Situazione sinottica europea Campo di alta pressione con valori al suolo fino a 1045 hPa che si posiziona tra Isole Britanniche e Islanda. Una circolazione depressionaria è invece presente tra Penisola Iberica e basso Atlantico con minimo al suolo di circa 1005 hPa tra Portogallo e Marocco, lasciando spazio ad un aumento del campo barico sul Mediterraneo con miglioramento meteo sull’Italia. Aria fredda che si muove tra Scandinavia e Russia con un minimo al suolo intorno a 990 hPa.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, foschie e banchi di nebbia in Pianura Padana. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e nuova formazione di foschie e nebbie. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori. Temperature minime in calo e massime stabili. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e acquazzoni sulle Isole Maggiori, asciutto altrove ma con molti addensamenti su settori interni e regioni adriatiche. Nel pomeriggio ancora fenomeni sulla Sardegna, stabile altrove con cieli soleggiati e qualche nube specie sulla Sicilia. Tra la serata e la notte migliora anche sulla Sardegna ma con ancora molte nubi, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

