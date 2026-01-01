Meteo domani 2 gennaio: correnti umide sull’Italia con nuvolosità e qualche pioggia sparsa, ecco dove

Situazione sinottica europea Lobo del vortice polare che si muove tra Scandinavia ed Europa centro-orientale con un minimo al suolo intorno a 980 hPa sul Mar Baltico e aria molto fredda sul vecchio continente. In atlantico troviamo invece un campo di alta pressione con massimi intorno a 1030 hPa e tra Isole Azzorre e Penisola Iberica una circolazione depressionaria con minimo intorno a 990 hPa.

Al Nord: Al mattino locali piogge sulla Liguria, asciutto altrove con nuvolosità anche bassa e spazi di sereno. Al pomeriggio nuvolosità e schiarite su tutti i settori ma con tempo stabile, maggiori spazi di sereno al Nord-Ovest. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità anche compatta, deboli fenomeni sulle Alpi orientali. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile sui settori tirrenici con piogge sparse specie sul Lazio, maggiori schiarite sui settori adriatici. Nel pomeriggio poche variazioni con nuvolosità diffusa e deboli fenomeni specie su Umbria e Lazio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni sparse sui settori occidentali. Neve oltre i 1400-1600 metri. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su Campania, Isole Maggiori, Puglia e Calabria. Nel pomeriggio ancora fenomeni sui settori tirrenici Peninsulari, asciutto altrove con cieli nuvolosi. In serata e nottata tempo più stabile salvo locali piogge su Campania e Calabria. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

