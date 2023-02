Meteo domani 27 febbraio: tempo instabile in Italia con piogge, acquazzoni e neve fino a quote basse su alcune regioni

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione alle alte latitudini con massimi al suolo intorno a 1035 hPa tra Islanda, Isole Britanniche e Scandinavia. Affondo di aria fredda che interessa l’Europa da est verso ovest ed anche il Mediterraneo centro-occidentale dove è presente una circolazione depressionaria con un minimo intorno a 1005 hPa. Questo porterà maltempo sull’Italia con neve localmente fino a quote pianeggianti. Profonda circolazione depressionaria anche a sud della Groenlandia con un minimo al suolo intorno a 955 hPa.

Previsioni meteo per domani, 27 febbraio

Al Nord: Al mattino deboli fenomeni Al Nord-Ovest e Emilia Romagna con neve fino in pianura, molte nubi altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sulle stesse regioni con quota neve in lieve rialzo. In serata residui fenomeni su Alpi occidentali e Appennino con neve a quote collinari, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 27 febbraio

Al Centro: Al mattino deboli precipitazioni sparse con neve in Appennino fino a quote alto collinari. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in lieve rialzo. In serata ancora precipitazioni sparse su tutte le regioni con neve oltre i 600-800 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.