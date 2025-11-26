Meteo domani 27 novembre: vortice freddo in azione sull’Italia, piogge e temporali sparsi con neve in montagna

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi con deboli piogge su Molise, Puglia e Sicilia occidentale. Al pomeriggio precipitazioni sparse su tutti i settori, più asciutto sulla Sardegna. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali; quota neve in calo nella notte tra Campania, Molise e Basilicata dai 1000-1100 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.