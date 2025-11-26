Meteo domani 27 novembre: vortice freddo in azione sull’Italia, piogge e temporali sparsi con neve in montagna

Situazione sinottica europea
Vortice depressionario con aria fredda sul Mediterraneo centrale, minimo di pressione al suolo intorno a 1007 hPa sul Tirreno meridionale ed in movimento verso lo Ionio, dispensando piogge e temporali specie sull’Italia meridionale. Campo di alta pressione con massimi fino a 1025 hPa che si espande tra Atlantico e Penisola Iberica. Vortice polare che muove più a nord un flusso perturbato con diversi minimi, fino a 960 hPa tra a sud dell’Islanda.
Previsioni meteo per domani, 27 novembre
Al Nord: Al mattino ampi spazi di sereno, residue precipitazioni sulla Romagna con neve dai 700 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con schiarite anche sull’Emilia Romagna. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni. Temperature minime in calo e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.
Al Centro: Al mattino molte nubi in transito con precipitazioni sparse, nevose in Appennino dai 900-1100 metri. Al pomeriggio precipitazioni che persistono sulle regioni Adriatiche con neve in lieve calo fin verso i 750-900 metri. In serata tempo più stabile salvo residui fenomeni sull’Abruzzo con neve dagli 800 metri. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi con deboli piogge su Molise, Puglia e Sicilia occidentale. Al pomeriggio precipitazioni sparse su tutti i settori, più asciutto sulla Sardegna. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali; quota neve in calo nella notte tra Campania, Molise e Basilicata dai 1000-1100 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
