Meteo domani 4 dicembre: tempo instabile in Italia con piogge e temporali su alcune regioni e neve in montagna

Situazione sinottica europea
Flusso perturbato che scorre alle medie latitudini con diversi minimi al suolo sul nord Atlantico profondi fino a 975 hPa tra Islanda e Isole Britanniche. Una vasta saccatura depressionaria si muove sul Mediterraneo centro-occidentale con diversi minimi al suolo tra Tirreno, Ionio e Adriatico, dove porta instabilità con piogge e temporali. Alta pressione delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi sulle omonime Isole fino a 1025 hPa.
Previsioni meteo per domani, 4 dicembre
Al Nord: Al mattino cieli a tratti coperti, specie sulle regioni di nord-ovest con isolate precipitazioni. Al pomeriggio nuvolosità compatta attesa su tutti i settori. In serata maltempo in transito su Lombardia, Romagna e regioni di nord-est, con neve sui rilievi dai 1200-1300 metri; quota neve in calo nella notte. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 4 dicembre
Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con qualche pioggia sul versante Adriatico. Al pomeriggio precipitazioni sparse anche sulle coste di Toscana e alto Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata residue piogge sui settori costieri Tirrenici, con molte nubi in transito. Temperature minime in aumento e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 4 dicembre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino precipitazioni a tratti intense su Molise, Puglia e Basilicata, cieli irregolarmente nuvolosi altrove. Al pomeriggio ancora nuvolosità medio-alta in transito ma senza precipitazioni associate. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.