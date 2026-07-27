Meteo domani 28 luglio: qualche temporale ancora presente sulle regioni del Sud, caldo in aumento altrove

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi, locali temporali sulla Sicilia. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.