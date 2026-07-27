Meteo domani 28 luglio: qualche temporale ancora presente sulle regioni del Sud, caldo in aumento altrove

Situazione sinottica europea
Alta pressione che rimonta sull’Europa centro-occidentale sul Mediterraneo centrale con massimi di pressione al suolo fino a 1020 hPa sul continente. Piccola goccia d’aria fresca in quota sulla Sicilia con possibilità di qualche temporale. Saccatura depressionaria che si muove tra Islanda e Isole Britanniche con valori minimi di pressione al suolo intorno a 1000 hPa.
Previsioni meteo per domani, 28 luglio
Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare al Nord-Est ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e ampie schiarite. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli poco nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari da poco mossi a quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 28 luglio
Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto su tutti i settori e cieli in prevalenza sereni. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari da poco mossi a quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 28 luglio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi, locali temporali sulla Sicilia. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.
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Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.