Meteo Napoli – Rapido maltempo in arrivo in città, poi immediato ed evidente miglioramento a seguire: le previsioni

Tempo via via più stabile e asciutto in Italia

In queste ore le condizioni meteo stanno risultando via via più stabili e asciutte sulla nostra Penisola, anche se il passaggio di una saccatura depressionaria di origine atlantica sta determinando ancora la formazione e lo sviluppo di piogge, temporali e occasionali grandinate che stanno puntando proprio la Campania e minacciano Napoli, come vedremo. Le temperature, in questo contesto, nel complesso in Italia, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Previsioni meteo Napoli oggi

Passaggi nuvolosi si susseguono a Napoli fin dalle prime ore della notte, con addensamenti più consistenti a partire da questo pomeriggio, sintomo di un peggioramento delle condizioni meteo che potrebbe interessare la città nell’imminenza. La serata corrente dovrebbe comunque trascorrere all’insegna della relativa stabilità, come su gran parte dello stivale, con temperature che quest’oggi si attestano tra i +22°C di minima e i +30°C di massima circa.

Possibilità di qualche rapido rovescio o temporale nella notte, poi rapido miglioramento

Un peggioramento potrebbe materializzarsi solo nel corso della prossima notte a Napoli, con il passaggio di qualche rovescio o temporale a tratti anche intenso e a cui seguirà un immediato miglioramento, con schiarite parziali al mattino e via via più ampia dal pomeriggio di domani lunedì 27 luglio. Questo grazie ad una nuova spinta dell’Anticiclone africano, che assicurerà maggiore stabilità sullo stivale, con temperature che, in questo contesto, in città, subiranno un aumento sia nei valori massimi che, soprattutto, in quelli minimi.

Stabilità e bel tempo per martedì

Il miglioramento si consacrerà definitivamente nella giornata di martedì 28 luglio, quando gli effetti dell’Anticiclone africano si manifesteranno in tutta la loro evidenza. Oltre a condizioni meteo di assoluta stabilità a Napoli, i cieli sono attesi sostanzialmente sereni. Le temperature, in questo caso, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve diminuzione nei valori minimi e in lieve e ulteriore aumento in quelli massimi.

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