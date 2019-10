Meteo Domani 28 Ottobre 2019: prime piogge attese al Nord Italia

La situazione sinottica sull’Europa

Goccia fredda in quota ancora presente sulla Tunisia che porta tempo a tratti instabile specie sul Nord Africa, mentre il tempo va migliorando sulle nostre due Isole Maggiori. Il campo di alta pressione che si estende dalla Penisola Iberica ai Balcani passando per l’Italia inizia a dare segni di cedimento, con la nuvolosità che tende ad aumentare e le prime piogge che faranno capolino sulle nostre regioni settentrionali. Diverse depressioni transitano sul basso Atlantico con valori di pressione al suolo fino a 970 hPa nei pressi delle Isole Azzorre. Campo di alta pressione invece tra Islanda e Groenlandia con valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa.

Al Nord: Al mattino addensamenti nuvolosi a tratti compatti su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio tempo in peggioramento con possibili pioviggini sul Triveneto e sulla Liguria, cieli irregolarmente nuvolosi sulle altre zone ma con tempo asciutto. In serata nuvolosità anche compatta su tutte le regioni con piogge sparse su Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli e Liguria, stabile altrove. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti Sud Occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con ampi spazi di sereno e solo qualche nube sparsa sulle Toscana. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori ma con nuvolosità in aumento. In serata tempo in peggioramento sulla Toscana con le prime piogge, cieli irregolarmente nuvolosi sulle altre regioni ma senza fenomeni di rilievo. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati generalmente Occidentali. Mari generalmente poco mossi o mossi..