Meteo domani 4 novembre: alta pressione con tempo stabile in Italia, tornano foschie e nebbie

Situazione sinottica europea
Un campo di alta pressione con valori fino a 1025 hPa si espande dal Mediterraneo verso l’Europa centro-orientale portando tempo più stabile e anche un rialzo delle temperature. Tornano foschie e banchi di nebbia sulla Pianura Padana. Vasta circolazione depressionaria che si estende sull’Atlantico arrivando fin sulle Isole Azzorre, largo minimo al suolo intorno a 980 hPa sull’Islanda.
Previsioni meteo per domani, 4 novembre
Al Nord: Al mattino condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, locali foschie sulla Val Padana. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata e in nottata tornano foschie e banchi di nebbia sulle pianure, maggiori schiarite altrove. Temperature minime e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 4 novembre
Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni ovunque. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 4 novembre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni con tempo asciutto. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e ampie schiarite, locali piogge su Calabria e Sicilia orientale. Tra la serata e la notte nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.