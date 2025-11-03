Meteo domani 4 novembre: alta pressione con tempo stabile in Italia, tornano foschie e nebbie

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni con tempo asciutto. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e ampie schiarite, locali piogge su Calabria e Sicilia orientale. Tra la serata e la notte nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.