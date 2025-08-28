Meteo domani 29 agosto: tempo instabile o perturbato in Italia con acquazzoni e temporali, anche intensi su questi settori

Situazione sinottica europea
Una circolazione depressionaria con minimo al suolo di circa 990 hPa è in movimento sulle Isole Britanniche e pilota una saccatura depressionaria in transito sul Mediterraneo centro-occidentale ed Europa centro-occidentale, portando maltempo sulla Penisola Italiana. Vasto campo di alta pressione disteso invece su Mediterraneo orientale ed Europa orientale con massimi al suolo fino a 1020 hPa tra Russia occidentale ed Ucraina. Flusso perturbato che scorre più a nord con un minimo di circa 1000 hPa sulla Scandinavia.
Previsioni meteo per domani, 29 agosto
Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, specie al Nord-Est. Al pomeriggio instabilità diffusa con acquazzoni e temporali, fenomeni più sporadici tra Liguria ed Emilia Romagna. In serata e nella notte nuovo peggioramento al Nord-Ovest con piogge e temporali. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 29 agosto
Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali soprattutto sul versante tirrenico. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con locali acquazzoni e temporali. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti dei o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 29 agosto
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli soleggiati, salvo locali piogge su Sardegna, Campania e Molise. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge sugli stessi settori. In serata e nella notte tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali specie sul versante tirrenico, anche intensi sulla Campania. Temperature minime in lieve rialzo e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.