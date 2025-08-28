Meteo domani 29 agosto: tempo instabile o perturbato in Italia con acquazzoni e temporali, anche intensi su questi settori

Situazione sinottica europea Una circolazione depressionaria con minimo al suolo di circa 990 hPa è in movimento sulle Isole Britanniche e pilota una saccatura depressionaria in transito sul Mediterraneo centro-occidentale ed Europa centro-occidentale, portando maltempo sulla Penisola Italiana. Vasto campo di alta pressione disteso invece su Mediterraneo orientale ed Europa orientale con massimi al suolo fino a 1020 hPa tra Russia occidentale ed Ucraina. Flusso perturbato che scorre più a nord con un minimo di circa 1000 hPa sulla Scandinavia.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, specie al Nord-Est. Al pomeriggio instabilità diffusa con acquazzoni e temporali, fenomeni più sporadici tra Liguria ed Emilia Romagna. In serata e nella notte nuovo peggioramento al Nord-Ovest con piogge e temporali. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali soprattutto sul versante tirrenico. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con locali acquazzoni e temporali. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti dei o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli soleggiati, salvo locali piogge su Sardegna, Campania e Molise. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge sugli stessi settori. In serata e nella notte tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali specie sul versante tirrenico, anche intensi sulla Campania. Temperature minime in lieve rialzo e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

