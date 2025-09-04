Meteo domani 5 settembre: passaggio instabile con temporali su alcune regioni, ecco i dettagli

Situazione sinottica europea Saccatura depressionaria che si muove sull’Europa centrale lambendo le Alpi e portando qualche temporale anche al Nord Italia. Promontorio anticiclonico che comunque preme sul Mediterraneo centrale portando condizioni di tempo più asciutto e temperature in rialzo. Vasta e profonda struttura depressionaria colma di aria fredda nei pressi dell’Islanda, con minimo intorno a 990 hPa.

Previsioni meteo per domani, 5 settembre

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge e acquazzoni sparsi possibili su Liguria e settori alpini. Al pomeriggio ancora instabilità sul Triveneto con temporali anche intensi sulle Alpi, più asciutto altrove. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampi spazi di sereno. Temperature minime in lieve rialzo e massime in calo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 5 settembre

Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio poche variazioni con nubi sparse e ampie schiarite ovunque. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 5 settembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio poche variazioni con nubi sparse e ampie schiarite ovunque, isolate piogge su Campania e Calabria. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

