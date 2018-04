Meteo domani 29 aprile 2018: domenica con maltempo e temporali localmente molto intensi su diverse regioni. I dettagli

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Al pomeriggio locali rovesci o temporali sull’Appennino, stabilità prevalente altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo generalmente stabile con nubi sparse in transito su tutti i settori. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da mossi a molto mossi.