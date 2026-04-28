Meteo domani 29 aprile: instabilità con piogge e temporali su alcune regioni d’Italia, vediamo dove nel dettaglio

Situazione sinottica europea Massimi dell’alta pressione sul Mare del Nord con valori al suolo fino a 1030 hPa ma promontorio anticiclonico che parte dal Mediterraneo centro-occidentale. Circolazione depressionaria presenta tra Atlantico e Penisola Iberica con due distinte gocce d’aria più fredda. Una discesa di aria fredda si muove invece tra Scandinavia e settori orientali del continente portando neve fuori stagione.

Previsioni meteo per domani, 29 aprile

Al Nord: Al mattino molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni sparse, specie sui settori alpini. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino con sviluppo di acquazzoni e temporali e con locali sconfinamenti. In serata e nottata ancora tempo instabile con piogge sparse specie sulla Pianura Padana. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per domani, 29 aprile

Al Centro: Al mattino tempo stabile con sole prevalente. Poche variazioni al pomeriggio con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento con qualche pioggia sul versante adriatico. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 29 aprile

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile con cieli soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, salvo nuvolosità sulla Sardegna con locali piogge. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

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