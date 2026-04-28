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Meteo domani 29 aprile: instabilità con piogge e temporali su alcune regioni d’Italia, vediamo dove nel dettaglio

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 29 aprile 2026: condizioni di tempo instabile al Nord con piogge e temporali sparsi, locali fenomeni in arrivo anche al Centro-Sud

Meteo domani 29 aprile: instabilità con piogge e temporali su alcune regioni d’Italia, vediamo dove nel dettaglio
Previsioni meteo in Italia per domani 29 aprile 2026

Situazione sinottica europea

Massimi dell’alta pressione sul Mare del Nord con valori al suolo fino a 1030 hPa ma promontorio anticiclonico che parte dal Mediterraneo centro-occidentale. Circolazione depressionaria presenta tra Atlantico e Penisola Iberica con due distinte gocce d’aria più fredda. Una discesa di aria fredda si muove invece tra Scandinavia e settori orientali del continente portando neve fuori stagione.

Previsioni meteo per domani, 29 aprile

Al Nord: Al mattino molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni sparse, specie sui settori alpini. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino con sviluppo di acquazzoni e temporali e con locali sconfinamenti. In serata e nottata ancora tempo instabile con piogge sparse specie sulla Pianura Padana. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per domani, 29 aprile

Al Centro: Al mattino tempo stabile con sole prevalente. Poche variazioni al pomeriggio con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento con qualche pioggia sul versante adriatico. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 29 aprile

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile con cieli soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, salvo nuvolosità sulla Sardegna con locali piogge. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

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Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

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