Meteo Roma – Sole e clima mite, poi qualche disturbo nei giorni finali di Aprile

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica vede ancora la presenza di un campo di alta pressione sul Mediterraneo centrale, responsabile di condizioni meteo stabili e clima tipicamente primaverile sull’Italia. Tuttavia, nei prossimi giorni è atteso un lieve cedimento del campo barico, con un aumento della variabilità specie tra fine mese e l’inizio di maggio.Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata all’insegna del bel tempo sul Lazio, con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio su Roma e su gran parte della regione.

Possibili solo lievi velature di passaggio senza conseguenze.

Tra la serata e la notte nessuna variazione con condizioni stabili e asciutte.

Temperature su valori miti e gradevoli, comprese tra circa +13/+15°C di minima e +23/+25°C di massima. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani sarà ancora caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con qualche nube alta in transito nel corso della giornata.

Nel pomeriggio possibili addensamenti nelle zone interne, ma senza precipitazioni.

In serata e nella notte aumento della nuvolosità, segnale di un cambiamento imminente.

Temperature senza variazioni significative, con valori compresi tra circa +14/+16°C di minima e +23/+24°C di massima.

Possibile qualche pioggia sul finale di aprile

Tra giovedì 30 aprile e venerdì 1° maggio è atteso il passaggio di un debole fronte instabile, che porterà un aumento della nuvolosità e la possibilità di qualche pioggia o rovescio sparso sul Lazio, non escluso anche sulla città di Roma.

Il peggioramento sarà comunque rapido e poco organizzato, con condizioni che tenderanno già a migliorare nel corso della giornata del 1° maggio o subito dopo.

Le temperature potranno subire un lieve calo, mantenendosi comunque su valori primaverili.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile con temperature primaverili almeno sino a metà settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!