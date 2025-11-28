Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Venerdì 28 Novembre
Scarica la nostra app
Home > Notizie Meteo
Segnala

Meteo domani 29 novembre: ultimo weekend del mese che inizia con tempo asciutto su tutta la Penisola

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 29 novembre 2025: tempo in miglioramento sul Mediterraneo centrale con nubi sparse e schiarite su tutta la Penisola, residue piogge al Sud

Meteo domani 29 novembre: ultimo weekend del mese che inizia con tempo asciutto su tutta la Penisola
Previsioni meteo in Italia per domani 29 novembre 2025

Situazione sinottica europea

Circolazione depressionaria in movimento tra Grecia e Turchia e condizioni meteo decisamente più stabili sulla nostra Penisola. Anticiclone delle Azzorre posizionato sul basso Atlantico con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa nei pressi delle omonime Isole. Profonda struttura depressionaria con un minimo al suolo intorno a 975 hPa che si muove sulla Scandinavia e si allunga fin sulle Isole Britanniche.

Previsioni meteo per domani, 29 novembre

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con nubi sparse e ampie schiarite. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.  Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 29 novembre

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 29 novembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino residui fenomeni sulla Puglia e sui settori tirrenici e Sicilia settentrionale, ampie spazi di sereno tra Sardegna, Campania e Molise. Al pomeriggio poche variazioni, locali piogge in arrivo sulla Sardegna occidentale. Tra la serata e la notte ancora delle piogge su Sardegna occidentale e settentrionale, migliora altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Seguici su Google News

La nostra newsletter!

Ricevi gli aggiornamenti e le ultimissime
su Meteo e Scienza via mail!

ISCRIVITI ORA!

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

SEGUICI SU:

Ultima Ora

Ultima Ora Terremoto