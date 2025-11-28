Meteo domani 29 novembre: ultimo weekend del mese che inizia con tempo asciutto su tutta la Penisola

Situazione sinottica europea Circolazione depressionaria in movimento tra Grecia e Turchia e condizioni meteo decisamente più stabili sulla nostra Penisola. Anticiclone delle Azzorre posizionato sul basso Atlantico con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa nei pressi delle omonime Isole. Profonda struttura depressionaria con un minimo al suolo intorno a 975 hPa che si muove sulla Scandinavia e si allunga fin sulle Isole Britanniche.

Previsioni meteo per domani, 29 novembre

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con nubi sparse e ampie schiarite. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 29 novembre

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 29 novembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino residui fenomeni sulla Puglia e sui settori tirrenici e Sicilia settentrionale, ampie spazi di sereno tra Sardegna, Campania e Molise. Al pomeriggio poche variazioni, locali piogge in arrivo sulla Sardegna occidentale. Tra la serata e la notte ancora delle piogge su Sardegna occidentale e settentrionale, migliora altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

