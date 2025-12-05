Meteo domani 6 dicembre: primo weekend del mese che inizia con tempo stabile e solo residue piogge

Situazione sinottica europea Campo di alta pressione con valori massimi fino a 1025 hPa che tende ad espandersi tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale portando un miglioramento del tempo anche sull’Italia, la circolazione depressionaria si allontana infatti verso Grecia e Turchia. Flusso perturbato che scorre sull’Atlantico con diversi minimi di pressione fino a 980 hPa tra Islanda e Isole Britanniche.

Previsioni meteo per domani, 6 dicembre

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte ancora tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito specie al Nord-Ovest, nebbie e nubi e nubi basse in Pianura Padana e maggiori spazi di sereno al Nord-Est. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 6 dicembre

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma anche addensamenti bassi e compatti sulla Toscana e sulle coste marchigiane. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 6 dicembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sulla Puglia meridionale e tra Calabria e Sicilia settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte residue piogge sulla Sicilia settentrionale, nuvolosità e schiarite sugli altri settori. Temperature minime stazionarie e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

