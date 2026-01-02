Meteo domani 3 gennaio: flusso umido sul Mediterraneo con nuvolosità in transito e piogge sparse

Situazione sinottica europea
Alta pressione che si estende in Atlantico fino a raggiungere la Groenlandia con massimi al suolo intorno a 1040 hPa. Un lobo del vortice polare si muove invece sull’Europa con un largo e profondo minimo intorno a 990 hPa sul Mar Baltico. Aria fredda raggiunge il vecchio continente con neve fino a quote pianeggianti. Correnti umide anche sul Mediterraneo centrale con piogge sparse.
Previsioni meteo per domani, 3 gennaio
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con addensamenti bassi in Pianura Padana e sole prevalente altrove. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati ed ancora qualche addensamento basso su coste e pianure. In serata e nottata nuvolosità in aumento tra Liguria, Emilia Romagna e Triveneto con locali fenomeni sulla Romagna, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 3 gennaio
Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con piogge sul Lazio. Al pomeriggio precipitazioni anche nelle zone interne dell’Abruzzo con neve oltre i 1600-1700 metri. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge ed acquazzoni sparsi, specie sul versante tirrenico, con neve in Appennino oltre i 1700-2000 metri. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 3 gennaio
Al Sud e sulle Isole: Nuvolosità irregolare in transito con locali piovaschi su Sardegna e regioni tirreniche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte nuvolosità in generale aumento ma con precipitazioni ancora soprattutto sulla Campania e locali fenomeni sulla Sardegna. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.