Meteo domani 3 gennaio: flusso umido sul Mediterraneo con nuvolosità in transito e piogge sparse

Al Sud e sulle Isole: Nuvolosità irregolare in transito con locali piovaschi su Sardegna e regioni tirreniche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte nuvolosità in generale aumento ma con precipitazioni ancora soprattutto sulla Campania e locali fenomeni sulla Sardegna. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.