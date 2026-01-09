Meteo – Ancora maltempo in arrivo nelle prossime ore, con temperature e neve in abbassamento: i dettagli

Piogge e rovesci in atto in Italia

A seguito di un breve miglioramento a cui si è assistito nella giornata di ieri sulla nostra Penisola, le condizioni meteo sono tornate quest’oggi a peggiorare a causa dell’ingresso rinnovato di correnti più umide e instabili sul bacino del Mediterraneo centrale che hanno determinato e stanno tutt’ora determinando il transito di piogge e rovesci sparsi sulle regioni tirreniche centro-meridionali, con neve sull’Appennino centrale a partire dai 1.200/1.600 metri di quota, dipendentemente dai settori di riferimento.

Temperature aumentate a causa di un richiamo di correnti più miti

L’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine polare marittima sul nostro Paese determina giocoforza un richiamo di correnti più miti sulle regioni centro-meridionali destinato tuttavia a durare non più di una manciata di ore. E’ quello che ha fatto impennare peraltro la quota neve da valori molto bassi come quelli di un paio di giorni fa a valori così relativamente alti in così poco tempo.

Prossime ore con maltempo insistente su questi settori

L’avanzamento della suddetta saccatura depressionaria non si arresterà in serata e l’afflusso di correnti instabili alimenterà il maltempo sulla nostra Penisola sulle regioni centro-meridionali di sponda tirrenica e con occasionali sconfinamenti anche sul versante adriatico, specie in Abruzzo. La ventilazione ruoterà e l’aria più fredda tornerà a fare il suo ingresso sui settori centrali, abbassando temperature e quota neve come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve sui 1.100/1.300 metri sull’Appennino centrale in serata

La serata odierna si contrassegnerà pertanto per la prosecuzione del maltempo che confermerà carattere sparso sul medio-basso versante tirrenico. L’ingresso di correnti più fredde determinerà un abbassamento delle temperature specie proprio sui settori centrali rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con la quota neve che andrà pertanto diminuendo: essa si attesterà sul relativo Appennino a partire dai 1.100/1.300 metri.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.