Meteo domani 3 luglio: residua instabilità in Italia con acquazzoni e temporali su alcune regioni, ecco i dettagli

Situazione sinottica europea Robusto e vasto anticiclone delle Azzorre che dall’Atlantico si espande verso l’Europa occidentale con massimi di pressione al suolo intorno a 1030 hPa. Sul Mediterraneo centrale è ancora presente una piccola goccia d’aria fresca in quota la quale porterà residua instabilità al Sud italia. Flusso perturbato che si muove alle latitudini più elevate con diversi minimi di pressione tra Islanda e Scandinavia intorno ai 1005 hPa.

Previsioni meteo per domani, 3 luglio

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi orientali con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata e nella notte tempo stabile ovunque salvo residue piogge sul Triveneto. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 3 luglio

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio qualche acquazzone o temporale in sviluppo tra Lazio e Abruzzo, più asciutto altrove con ampie schiarite. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 3 luglio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con piogge e acquazzoni possibili su Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne peninsulari e della Sicilia, maggiori spazi di sereno altrove. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto salvo residue piogge sulla Sicilia. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.