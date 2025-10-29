Meteo domani 30 ottobre: tempo instabile in Italia con piogge e temporali soprattutto su queste regioni

Situazione sinottica europea Flusso perturbato atlantico che scorre sull’Europa centro-occidentale con una saccatura depressionaria in movimento sul Mediterraneo centro-occidentale e portando tempo instabile sull’Italia. Correnti umide raggiungono infatti la nostra Penisola portando nuvole e piogge. Vasta e profonda area depressionaria in Atlantico con valori al suolo fino a 960 hPa ad ovest delle Isole Britanniche. Piccolo promontorio anticiclonico che rimonta sulla Penisola Iberica ed un campo di alta pressione si torva disteso tra Mediterraneo orientale ed Europa orientale con massimi al suolo fino a 1020 hPa.

Al Nord: Al mattino piogge sparse sulle regioni di nord-ovest, più intense su Liguria ed Appennino settentrionale. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con precipitazioni generalmente più deboli. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge sparse su Liguria Emilia Romagna e Triveneto. Temperature minime e e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino coperto su tutti i settori con acquazzoni e temporali specie sulla Toscana. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse sulle regioni Tirreniche. Temperature minime in aumento e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo uggioso con molte nubi in transito. Al pomeriggio poche variazioni con molte piogge attese sulla Sardegna. In serata atteso un peggioramento delle condizioni meteo anche sulla Sicilia; precipitazioni nella notte anche su Calabria Ionica e Campania. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

