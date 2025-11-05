Meteo domani 6 novembre: ancora tempo stabile e cieli soleggiati sull’Italia, ma con disturbi in arrivo da ovest

Situazione sinottica europea Alta pressione che si estende tra il Mediterraneo centrale e l’Europa orientale ma in fase di cedimento, con massimi al suolo intorno a 1015 hPa. Condizioni di tempo stabile in Italia ma con foschie e nebbie su alcune regioni. Saccatura depressionaria in movimento sull’Europa occidentale ruotando attorno ad un minimo al suolo di 995 hPa posizionato appena a nord-ovest delle Isole Britanniche. Vasta e profonda circolazione depressionaria a sud della Groenlandia con minimo al suolo fino 960 hPa. Struttura depressionaria anche a nord della Scandinavia con minimo di 1000 hPa.

Previsioni meteo per domani, 6 novembre

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, banchi di nebbia o foschia lungo la Val Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno sulle altre regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 6 novembre

Al Centro: Al mattino ampi spazi di sereno ovunque; al pomeriggio qualche velatura attesa sulle coste Tirreniche, tempo invariato altrove. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in rialzo e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 6 novembre

Al Sud e sulle Isole: Cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata atteso un peggioramento delle condizioni meteo sulla Sardegna con piogge sparse, qualche velatura in transito tra Campania e Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.