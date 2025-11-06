Meteo domani 7 novembre: peggiora sull’Italia con piogge e temporali in arrivo soprattutto su queste regioni

Situazione sinottica europea Circolazione depressionaria con goccia fredda in quota e minimo al suolo intorno a 1010 hPa che muove sul Mediterraneo occidentale portando un peggioramento del tempo in Italia. Campo dia alta pressione invece sui settori orientali del continente con massimi fino a 1020 hPa. Vasta e profonda circolazione depressionaria che si muove verso le Isole Britanniche.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni, più compatta al Nord-Ovest e con precipitazioni sparse su Liguria e basso Piemonte. Al pomeriggio ancora piogge su Liguria e basso Piemonte, asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile solo sulla Liguria, variabilità asciutta altrove. Temperature minime senza variazioni e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo stabile, deboli piogge sulle coste di Toscana e alto Lazio. Al pomeriggio nuvolosità più compatta e piogge sparse su Toscana e Lazio, più asciutto altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma sempre con addensamenti in transito, pioviggini sulle coste del Lazio. Temperature minime in rialzo e massime calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse sulle Isole Maggiori, nubi sparse e schiarite altrove. Al pomeriggio maltempo sulla Sicilia con fenomeni diffusi, precipitazioni in arrivo anche sulla Calabria. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi sui settori Peninsulari, più asciutto sulle Isole Maggiori. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

