Meteo domani 4 febbraio: vortice sul Mediterraneo con maltempo diffuso in Italia, ancora piogge e temporali

Situazione sinottica europea
Profonda e vasta struttura depressionaria che si muove tra Atlantico ed Europa occidentale con diversi minimi di pressione al suolo profondi fino a 970 hPa. Una saccatura raggiunge anche il Mediterraneo centrale con minimo intorno a 990 hPa che dispensa maltempo sull’Italia. Campo di alta pressione con massimi fino a 1025 hpa che si estende tra nord Atlantico, Scandinavia ed Europa orientale.
Previsioni meteo per domani, 4 febbraio
Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi con piogge da isolate a sparse, neve oltre i 500-800 metri. Al pomeriggio poche variazioni con quota neve in rialzo verso gli 800-1000 metri. In serata residui fenomeni tra Romagna e Triveneto, miglioramento a partire dal Nord-Ovest. Temperature minime stabili o in calo e massime in lieve rialzo. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 4 febbraio
Al Centro: Tempo instabile durante la giornata con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio, specie sul versante tirrenico. Neve in Appennino oltre i 1500-1600 metri. In serata e nella notte ancora cieli nuvolosi con residui fenomeni, quota neve in graduale calo fin verso i 1200-1300 metri. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.
Previsioni meteo per domani, 4 febbraio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge e temporali specie su Sicilia e regioni tirreniche. Al pomeriggio maltempo diffuso sulle regioni Peninsulari con piogge e temporali anche intensi. In serata e nella notte tempo in graduale miglioramento ma con residui fenomeni. Neve sui rilievi fin verso i 1500-1600 metri e fino ai 1300 metri sulla Sardegna. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.
