Meteo domani 4 febbraio: vortice sul Mediterraneo con maltempo diffuso in Italia, ancora piogge e temporali

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge e temporali specie su Sicilia e regioni tirreniche. Al pomeriggio maltempo diffuso sulle regioni Peninsulari con piogge e temporali anche intensi. In serata e nella notte tempo in graduale miglioramento ma con residui fenomeni. Neve sui rilievi fin verso i 1500-1600 metri e fino ai 1300 metri sulla Sardegna. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.