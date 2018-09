Meteo domani 4 settembre 2018: bel tempo in Italia con sole prevalente salvo locali acquazzoni o temporali al pomeriggio su Toscana, Umbria e dorsale appenninica.

Meteo domani 4 settembre 2018: migliora il tempo in Italia, locali temporali pomeridiani al centro – 3 Settembre 2018 – Un profondo vortice depressionario insiste sull’Islanda con valori di pressione al livello del mare fino a 980 hPa, una saccatura di bassa pressione subordinata alla stessa raggiunge l’ Italia con pressione in calo fino a 1015 hPa. Anticiclone delle Azzorre nella sua sede naturale con valori massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa e in progressivo congiungimento con un altro campo di alta pressione proveniente dal Canada. Campo di alta pressione tra la Scandinavia e la Russia con valori di pressioni fino a 1025 hPa.