Meteo – Fase di intenso maltempo minaccia l’Italia, con piogge, temporali e possibili nubifragi: i dettagli

Maltempo in atto sulle aree più settentrionali dello stivale, migliora su quelle più meridionali

Nella giornata odierna le condizioni meteo sono incorse verso un miglioramento sulle aree più meridionali dello stivale, alle prese fino alle primissime ore di questa notte con rovesci e temporali residui, mentre stanno peggiorando su quelle più settentrionali a causa dell’avvicinamento di una saccatura depressionaria di origine atlantica. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo in linea o poco oltre la media di riferimento.

Prossime ore con maltempo, se possibile, in estensione

Le prossime ore vedranno se possibile un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni nordoccidentali più in particolare, dove è attesa l’estensione dei rovesci e dei temporali. I fenomeni, localmente, potranno risultare anche intensi, mentre sul resto del Paese il tempo dovrebbe mantenersi relativamente più stabile e asciutto, Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente i valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Finestra di intenso maltempo in arrivo in Italia

La saccatura depressionaria di origine atlantica affonderà più decisamente verso il Mediterraneo centrale a partire dalla giornata di domani giovedì 17 settembre, con piogge e temporali in estensione anche sulle regioni centro-meridionali, soprattutto del versante tirrenico stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Si tratterà di una parentesi di maltempo di stampo piuttosto autunnale, con rovesci intermittenti accompagnati talvolta da attività elettrica, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo a più riprese sul versante tirrenico

Fino ad almeno la giornata di venerdì 18 settembre la nostra Penisola sarà alle prese con il passaggio intermittente di rovesci e possibili temporali, localmente anche intensi, che potranno interessare, come già scritto precedentemente, soprattutto il versante tirrenico, senza tuttavia risparmiare quello adriatico, dove qualche sconfinamento resta plausibile. Non sono inoltre esclusi locali nubifragi, specie sul settore alpino a ridosso tra il Piemonte e la Lombardia. Le temperature, in questo contesto, subiranno una nuova diminuzione generale in Italia, riattestandosi intorno alla media di riferimento o leggermente sotto la stessa.

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