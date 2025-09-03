Meteo domani 4 settembre: tempo stabile in Italia, tanto sole ma anche piogge su alcuni settori

Situazione sinottica europea
Vasta circolazione depressionaria presente sull’Atlantico settentrionale con diversi minimi di pressione al suolo fino a 990 hPa tra Groenlandia, Islanda e Mare del Nord e pilota una saccatura depressionaria in movimento tra Isole Britanniche ed Europa occidentale. Vasto campo di alta pressione che invece si espande dal Mediterraneo fino all’Europa orientale dove troviamo massimi di pressione al suolo fin a 1020 hPa. Una piccola goccia fredda in quota è presente tra Ionio e Penisola Ellenica.
Previsioni meteo per domani, 4 settembre
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori, salvo qualche addensamento sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sull’arco alpino; qualche pioggia sui rilievi del Piemonte. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, salvo qualche piovasco tra Piemonte e Valle d’Aosta. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 4 settembre
Al Centro: Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti di rilievo con ampi spazi di sereno. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 4 settembre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo, con cieli del tutto soleggiati. In serata ancora stabilità prevalente su tutti i settori con ampie schiarite. Temperature minime in diminuzione e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.
