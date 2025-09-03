Meteo domani 4 settembre: tempo stabile in Italia, tanto sole ma anche piogge su alcuni settori

Situazione sinottica europea

Vasta circolazione depressionaria presente sull’Atlantico settentrionale con diversi minimi di pressione al suolo fino a 990 hPa tra Groenlandia, Islanda e Mare del Nord e pilota una saccatura depressionaria in movimento tra Isole Britanniche ed Europa occidentale. Vasto campo di alta pressione che invece si espande dal Mediterraneo fino all’Europa orientale dove troviamo massimi di pressione al suolo fin a 1020 hPa. Una piccola goccia fredda in quota è presente tra Ionio e Penisola Ellenica.