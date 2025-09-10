Meteo domani 11 settembre: tempo in miglioramento in Italia con schiarite, ma ancora temporali su queste regioni

Situazione sinottica europea
Saccatura depressionaria che si muove dal Mediterraneo centrale verso i Balcani, lasciando spazio all’anticiclone delle Azzorre di tornare ad espandersi sul Mediterraneo occidentale, con massimi di pressione al suolo sulle omonime Isole fino a 1030 hPa. Robusto anticiclone presente anche sulla Russia con massimi al suolo fino a 1030 hPa e piccolo promontorio anticiclonico presente anche tra Mediterraneo orientale ed Europa orientale. Profonda e vasta struttura depressionaria tra Islanda e Isole Britanniche con minimi al suolo intorno a 980 hPa.
Previsioni meteo per domani, 11 settembre
Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, con qualche pioggia sul Friuli-Venezia Giulia. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno; ancora qualche piovasco sui medesimi settori. In serata tempo nuovamente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 11 settembre
Al Centro: Stabilità prevalente sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi sui rilievi. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 11 settembre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse e qualche temporale sulla Calabria Tirrenica. Ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio tempo in graduale miglioramento salvo residui fenomeni su Puglia, Calabria e Sicilia orientale. In serata tempo in deciso miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stazionarie e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.