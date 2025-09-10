Meteo domani 11 settembre: tempo in miglioramento in Italia con schiarite, ma ancora temporali su queste regioni

Saccatura depressionaria che si muove dal Mediterraneo centrale verso i Balcani, lasciando spazio all’anticiclone delle Azzorre di tornare ad espandersi sul Mediterraneo occidentale, con massimi di pressione al suolo sulle omonime Isole fino a 1030 hPa. Robusto anticiclone presente anche sulla Russia con massimi al suolo fino a 1030 hPa e piccolo promontorio anticiclonico presente anche tra Mediterraneo orientale ed Europa orientale. Profonda e vasta struttura depressionaria tra Islanda e Isole Britanniche con minimi al suolo intorno a 980 hPa.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, con qualche pioggia sul Friuli-Venezia Giulia. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno; ancora qualche piovasco sui medesimi settori. In serata tempo nuovamente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Stabilità prevalente sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi sui rilievi. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.