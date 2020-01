Meteo Domani, 5 Gennaio 2020: Italia lambita da un fronte freddo, torna la neve

La situazione sinottica sull’Europa

Una vasta area anticiclonica protegge l’Europa centro occidentale, posizionado i suoi massimi di pressione al livello del mare fino a 1035 hPa tra la Francia e la Germania. Italia centro settentrionale che risentirà degli effetti di questo anticiclone mentre il Sud sarà lambito dalla discesa di aria molto fredda di orgine artica sui Balcani. La coda del fronte porterà sia aria fredda che maltempo, con la neve che tornerà ad imbiancare gli Appennini fin verso i 700-800 metri.

Previsioni meteo per domani, 5 Gennaio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo stabile e generalmente soleggiato salvo qualche addensamento basso sulla Pianura Padana. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità con sole prevalente sia sulle coste che sulle zone interne. In serata ancora tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni salvo qualche nube localmente bassa specie sulla Pianura Padana. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti Orientali o Nord Orientali. Mari generalmente poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino sole prevalente sul versante tirrenico, maggior nuvolosità su quello adriatico con possibili fenomeni sull’Abruzzo. Al pomeriggio ancora tempo prevalentemente stabile e generalmente soleggiato, possibili precipitazioni sempre sull’Abruzzo ma in rapido esaurimento. In serata si rinnovano condizioni di generale stabilità con ampi spazi di sereno e solo qualche nube sparsa. Neve in Appennino in calo fino a 800-900 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti prevalentemente Orientali o Settentrionali. Mari da mossi a molto mossi.