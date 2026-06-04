Meteo domani 5 giugno: instabilità con temporali ancora su alcune regioni d’Italia, vediamo i dettagli

Situazione sinottica europea Vasta circolazione depressionaria sull’Atlantico con minimo di pressione al suolo intorno a 990 hPa nei pressi delle Isole Britanniche. Questa muove una saccatura anche sul Mediterraneo centrale la quale porta residua instabilità sulla nostra Penisola. Anticiclone delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi al suolo fino a 1025 hPa sulle omonime Isole, campo di alta pressione anche sulla Russia con massimi intorno a 1020 hPa.

Previsioni meteo per domani, 5 giugno

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse sul Triveneto e sulla Romagna, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni di Nord-Est con piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata e in nottata tempo in miglioramento salvo residue precipitazioni sui settori alpini. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 5 giugno

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su zone interne della Toscana, Umbria e Marche, più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni che insistono sulle zone interne con sconfinamenti verso le coste adriatiche. In serata e nella notte tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 5 giugno

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali su Molise, Campania e Puglia, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque ma con nuvolosità in transito. Temperature minime stazionarie e massime in lieve rialzo. Venti moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

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