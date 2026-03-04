Meteo domani 5 marzo: tempo stabile e asciutto in Italia, salvo qualche eccezione

Situazione sinottica europea
Una circolazione depressionaria con aria più fredda in quota risale dal Marocco verso Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale, mentre un campo di alta pressione prova ad imporsi tra Mediterraneo ed Europa centrale con massimi fino a 1025 hPa sull’Europa centro-orientale. Condizioni di tempo per lo più asciutto in Italia salvo alcune eccezioni. Flusso perturbato che si muove invece alle latitudini più elevate con diversi minimi al suolo soprattutto tra Groenlandia e Islanda, profondi fino a 980 hPa.
Previsioni meteo per domani, 5 marzo
Al Nord: Al mattino nubi basse lungo la Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio stabilità prevalente con ancora cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile, senza particolari cambiamenti. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 5 marzo
Al Centro: Al mattino ampie schiarite sulle regioni Tirreniche, nubi basse lungo le coste Adriatiche. Al pomeriggio qualche velatura in transito tra Lazio e Toscana, tempo invariato altrove. In serata e in nottata ancora tempo asciutto con nuvolosità in progressivo aumento. Temperature minime stabili o in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 5 marzo
Al Sud e sulle Isole: Al mattino aperture lungo le coste Tirreniche; nubi basse tra Molise e Puglia. Al pomeriggio nuvolosità compatta in transito sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e in nottata attese deboli precipitazioni sulla Sardegna, stabile ma con molte nubi altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.