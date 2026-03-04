Meteo domani 5 marzo: tempo stabile e asciutto in Italia, salvo qualche eccezione

Al Sud e sulle Isole: Al mattino aperture lungo le coste Tirreniche; nubi basse tra Molise e Puglia. Al pomeriggio nuvolosità compatta in transito sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e in nottata attese deboli precipitazioni sulla Sardegna, stabile ma con molte nubi altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.