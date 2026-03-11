Meteo domani 12 marzo: tempo instabile in Italia, goccia fredda porta piogge e temporali su molte regioni

Situazione sinottica europea
Alta pressione delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi al suolo intorno a 1030 hPa sulle omonime Isole, ed in parziale espansione verso la Penisola Iberica. Vortice polare compatto con flusso perturbato che scorre alle latitudini più elevate, con minimi al suolo fino a 955 hPa nei pressi dell’Islanda. Correnti umide raggiungono anche Europa centrale e sfiorano il Mediterraneo, con una goccia fredda in movimento sul Tirreno con blando minimo al suolo, portando maltempo su alcune regioni d’Italia.
Al Nord: Al mattino cieli in prevalenza coperti con deboli precipitazioni sui settori nord-orientali e sulla Romagna; neve sull’Appennino settentrionale fin verso i 1300 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con graduali schiarite a nord-ovest; in serata e in nottata progressivo miglioramento del tempo con ancora qualche piovasco tra Friuli-Venezia Giulia e Romagna, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
Al Centro: Al mattino precipitazioni diffuse su tutti i settori con cieli coperti ovunque; neve in Appennino a quote alte. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo; in serata ancora qualche piovasco sparso, con ancora molte nubi. Precipitazioni che persistono nella notte sui settori Adriatici. Temperature minime stabili o in rialzo e massime in diminuzione. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli irregolarmente coperti tra Sardegna e regioni peninsulari, maggiori schiarite su Calabria, Salento e Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni peninsulari con piogge sparse, sereno sulle Isole Maggiori. In serata e in nottata tempo in prevalenza asciutto salvo qualche pioggia ancora sulla Campania. Temperature minime stabili o in calo e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.