Meteo domani 12 marzo: tempo instabile in Italia, goccia fredda porta piogge e temporali su molte regioni

Situazione sinottica europea Alta pressione delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi al suolo intorno a 1030 hPa sulle omonime Isole, ed in parziale espansione verso la Penisola Iberica. Vortice polare compatto con flusso perturbato che scorre alle latitudini più elevate, con minimi al suolo fino a 955 hPa nei pressi dell’Islanda. Correnti umide raggiungono anche Europa centrale e sfiorano il Mediterraneo, con una goccia fredda in movimento sul Tirreno con blando minimo al suolo, portando maltempo su alcune regioni d’Italia.

Previsioni meteo per domani, 12 marzo

Al Nord: Al mattino cieli in prevalenza coperti con deboli precipitazioni sui settori nord-orientali e sulla Romagna; neve sull’Appennino settentrionale fin verso i 1300 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con graduali schiarite a nord-ovest; in serata e in nottata progressivo miglioramento del tempo con ancora qualche piovasco tra Friuli-Venezia Giulia e Romagna, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino precipitazioni diffuse su tutti i settori con cieli coperti ovunque; neve in Appennino a quote alte. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo; in serata ancora qualche piovasco sparso, con ancora molte nubi. Precipitazioni che persistono nella notte sui settori Adriatici. Temperature minime stabili o in rialzo e massime in diminuzione. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli irregolarmente coperti tra Sardegna e regioni peninsulari, maggiori schiarite su Calabria, Salento e Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni peninsulari con piogge sparse, sereno sulle Isole Maggiori. In serata e in nottata tempo in prevalenza asciutto salvo qualche pioggia ancora sulla Campania. Temperature minime stabili o in calo e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

