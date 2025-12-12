Meteo – Weekend stabile con cieli soleggiati e clima mite, ma ancora qualche nebbia e della nuvolosità bassa

Situazione sinottica sullo scenario euro-atlantico

Buongiorno e buon venerdì da parte del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un vasto e robusto promontorio anticiclonico disteso sul Mediterraneo e sull’Europa fino a lambire la Scandinavia, con massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Più ad ovest troviamo un profondo vortice depressionario a sud dell’Islanda con minimo al suolo di 955 hPa che si estende con una saccatura verso sud tra vicino Atlantico e Penisola Iberica, bloccata nel suo moto verso est dal robusto promontorio. Alta pressione delle Azzorre nella sua sede natura con massimi al suolo fino a 1030 hPa e che proverà ed espandersi verso nord-est. Questo porterà nelle prossime ore la saccatura ad entrare in fase di cut-off, con isolamento di una circolazione depressionaria entro la sera a ridosso del Marocco. Sull’Italia continua dunque la fase stabile con assenza di piogge, ma molta nuvolosità bassa su coste e pianure e banchi di nebbia sulla Pianura Padana e zone interne del Centro-Sud

Weekend con ancora il dominio dell’alta pressione

Evoluzione sinottica per il weekend che vedrà l’anticiclone delle Azzorre in espansione verso nord-est che andrà ad agganciare il robusto promontorio anticiclonico presente tra Mediterraneo ed Europa, formando un vasto campo di alta pressione con massimi al suolo fino a 1030 hPa e con una circolazione depressionaria con aria fredda in quota che stazionerà sul Marocco. Sull’Italia atteso dunque un weekend stabile con cieli prevalentemente soleggiati, salvo qualche addensamento basso sulle coste ed ancora delle foschie o banchi di nebbia su pianure e vallate interne, specie in Pianura Padana lungo il corso del fiume Po. Temperature in lieve flessione ma su valori anche di qualche grado sopra le medie.

Possibili piogge in arrivo la prossima settimana

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che mostrano per la prossima settimana una saccatura atlantica affondare tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale, con il robusto promontorio anticiclonico che si sposta più ad est permettendo a correnti umide di raggiungere la Penisola Italiana. Correnti umide sud-occidentali che porteranno un progressivo aumento della nuvolosità a partire da Sardegna e Nord-Ovest e poi sul resto d’Italia. Prime piogge che dovrebbero arrivare già lunedì sulla Sardegna e tra Liguria e Toscana e poi da martedì sul resto del Paese con fenomeni più intensi sulle Isole Maggiori e al Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche. Possibili nevicate fino a quote medie sulle Alpi, ma temperature ancora al di sopra delle medie.

Tendenza meteo: in vista di Natale ancora vortice polare compatto e flusso teso

Accelerazione del vortice polare e susseguirsi di rimonte anticiclone per Mediterraneo ed Europa, non per giorni, ma forse per settimane. Anche se la distanza temporale impone cautela sono diversi i modelli che mostrano un prosieguo dell’anticiclone fin sotto le festività natalizie. Quale disturbo potrebbe comunque arrivare da depressioni in isolamento tra Mediterraneo e nord Africa, da valutare però di volta in volta.

