Meteo domani 6 febbraio: tempo instabile in Italia con piogge, temporali e neve sulle montagne

Al Sud e sulle Isole: Al mattino condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi sui settori Peninsulari, sereno o poco nuvoloso sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora precipitazioni possibili su Campania e Calabria, per lo più soleggiato altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo un aumento della nuvolosità sulla Sardegna. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.