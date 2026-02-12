Meteo Roma – Maltempo senza tregua sulla Capitale, con piogge senza fine anche nel weekend

Situazione meteo a scala nazionale

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Oggi il flusso perturbato atlantico continua a portare instabilità su Europa e Mediterraneo. Una serie di impulsi perturbati continuerà a influenzare la Penisola Italiana nelle prossime ore e giorni, con un nuovo peggioramento atteso anche nel weekend. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata di giovedì 12 febbraio vedrà tempo instabile su Roma e sul Lazio, con nuvolosità diffusa e piogge sparse. Al mattino sono attesi fenomeni intermittenti su gran parte della regione. Nel pomeriggio, il tempo continuerà a rimanere nuvoloso con residui fenomeni, in particolare nelle zone interne. Locali piovaschi non sono esclusi anche sulla Capitale.

Dalla serata, è previsto un temporaneo miglioramento, con qualche schiarita da ovest, ma nuvolosità in aumento nella notte con piogge che riprenderanno entro la tarda nottata. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Le temperature su Roma rimarranno stabili, con minime comprese tra +8/+10°C e massime tra +14/+15°C.

Meteo Roma domani

La giornata di venerdì 13 febbraio sarà caratterizzata da un altro impulso instabile che interesserà tutta la regione. Al mattino, sono previste piogge e temporali sparsi, con fenomeni più intensi sui settori meridionali del Lazio. Nel pomeriggio si registrerà un miglioramento parziale, ma con residui fenomeni ancora possibili. Dalla serata nuovo peggioramento atteso. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature con poche variazioni su Roma e comprese tra i +9/+10°C di minima ed i +13/+14°C di massima.

Nuova fase di maltempo entro il weekend

Un altro affondo perturbato è atteso sul Mediterraneo entro il weekend. Mentre venerdì 13 febbraio si prevede una giornata di transizione, sabato 14 febbraio sarà caratterizzato da un peggioramento più deciso con piogge e temporali che interesseranno il Lazio, soprattutto tra mattina e pomeriggio. A partire da domenica 15 febbraio, il tempo migliorerà, accompagnato da un calo termico e possibili condizioni più stabili nei primi giorni della prossima settimana.

