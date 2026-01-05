Meteo domani 6 gennaio: Epifania con maltempo anche intenso in Italia e neve a bassa quota su queste regioni

Situazione sinottica europea Situazione sinottica caratterizzata da un anticiclone defilato in pieno Oceano Atlantico con massimi di pressione al suolo fino a 1030 hPa sulle Isole Azzorre, mentre una vasta saccatura colma di aria artica è distesa dalla Scandinavia fino al Mediterraneo centro-occidentale, con l’approfondimento anche di un minimo al suolo di circa 1005 hPa. Questo porta tempo in Italia con neve fino a bassa quota al Centro-Nord.

Al Nord: Al mattino molta nuvolosità in transito con precipitazioni sulla Romagna, nevose fino in pianura, qualche schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio poche variazioni con maggiori schiarite al Nord-Ovest. In serata e nottata ancora cieli nuvolosi con residui fenomeni sulla Romagna, sereno o poco nuvoloso tra Liguria di Ponente, Piemonte occidentale e Valle d’Aosta. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari da mossi a agitati.

Al Centro: Al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali, neve in Appennino a quote di media montagna. Al pomeriggio ancora maltempo con quota neve in calo, specie tra Umbria e Marche fino in collina, oltre i 1100-1300 metri sull’Abruzzo meridionale. Tra la serata e la notte residui fenomeni nelle zone interne con neve a quote collinari, fin verso i 200 metri tra Marche e Umbria settentrionali. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino maltempo diffuso sulla Sardegna, nuvoloso altrove ma con solo fenomeni isolati. Al pomeriggio maltempo in intensificazione sui settori tirrenici. Tra la serata e la notte migliora sulla Sardegna, precipitazioni sparse altrove con neve in Appennino a quote di media montagna. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.

