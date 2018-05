Meteo domani 6 maggio 2018: persistono piogge e temporali localmente intensi sull’Italia. I dettagli nelle pagine successive

Meteo domani 6 maggio 2018: persistono piogge e temporali localmente intensi sull’Italia – Area di bassa pressione ancora attiva sulla Sardegna con valori minimi pressori nell’ordine dei 1010 hPa e in grado di produrre piogge e temporali pomeridiani sull’ Italia. Un campo di alta pressione staziona invece sui settori europei orientali con valori massimi fino a 1035 hPa in Russia. Anticiclone azzorriano con valori pressori massimi intorno ai 1025 hPa in area atlantica e in ulteriore espansione verso la Scandinavia, Danimarca, Germania e Polonia.