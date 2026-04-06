Meteo domani 7 aprile: prima settimana del mese che prosegue sotto l’alta pressione, stabilità prevalente

Situazione sinottica europea Campo di alta pressione che si estende tra Mediterraneo ed Europa centro-occidentale fino a raggiungere la Scandinavia, con massimi al suolo intorno a 1040 hPa. Circolazione depressionaria colma di aria fredda che si muove invece sui settori orientali del continente puntando verso i Balcani. Area depressionaria anche tra Groenlandia e Islanda con minimi al suolo intorno a 975 hPa.

Previsioni meteo per domani, 7 aprile

Al Nord: Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali, con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo degli addensamenti bassi attesi sulla Liguria. In serata e nottata poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Temperature minime in lieve calo e massime senza variazioni. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 7 aprile

Al Centro: Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio o al più con qualche velatura in transito. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni, locali addensamenti bassi sulle coste tirreniche. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 7 aprile

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, locali addensamenti anche bassi solo sulla Campania. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

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