Meteo domani 7 aprile: prima settimana del mese che prosegue sotto l’alta pressione, stabilità prevalente

Situazione sinottica europea
Campo di alta pressione che si estende tra Mediterraneo ed Europa centro-occidentale fino a raggiungere la Scandinavia, con massimi al suolo intorno a 1040 hPa. Circolazione depressionaria colma di aria fredda che si muove invece sui settori orientali del continente puntando verso i Balcani. Area depressionaria anche tra Groenlandia e Islanda con minimi al suolo intorno a 975 hPa.
Previsioni meteo per domani, 7 aprile
Al Nord: Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali, con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo degli addensamenti bassi attesi sulla Liguria. In serata e nottata poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Temperature minime in lieve calo e massime senza variazioni. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 7 aprile
Al Centro: Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio o al più con qualche velatura in transito. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni, locali addensamenti bassi sulle coste tirreniche. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 7 aprile
Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, locali addensamenti anche bassi solo sulla Campania. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.