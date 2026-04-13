Meteo Milano – Pioggia e instabilità in arrivo sulla Lombardia, poi torna il beltempo

Meteo Milano, la situazione

Buon lunedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica vede una circolazione depressionaria attiva sul Mediterraneo centrale, responsabile di condizioni di tempo instabile su parte dell’Italia, in particolare al Centro-Nord. Anche la Lombardia risente di questa configurazione, con un avvio di settimana all’insegna della variabilità e di condizioni a tratti perturbate. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata caratterizzata da tempo instabile su Milano e sulla Lombardia, con cieli molto nuvolosi o coperti fin dal mattino. Attese piogge sparse e deboli rovesci, più probabili tra la tarda mattinata e il pomeriggio.

Nel corso della serata fenomeni in graduale attenuazione, ma con cieli che resteranno nuvolosi.

Sulle Alpi neve a quote elevate, generalmente oltre i 1800–2000 metri.

Temperature in calo nei valori massimi, comprese tra circa +12/+14°C di minima e +16/+18°C di massima. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli.

Meteo Milano domani

La giornata di domani vedrà ancora condizioni di variabilità sulla Lombardia, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti. Non si escludono deboli precipitazioni residue, soprattutto nelle ore centrali della giornata e sui settori alpini e prealpini.

Nel corso della serata ulteriore miglioramento con tendenza a cieli poco nuvolosi.

Temperature senza grandi variazioni o in lieve ripresa nei valori massimi, comprese tra circa +12/+13°C di minima e +18/+20°C di massima.

Tempo incerto sino a martedì, poi deciso miglioramento

A partire da mercoledì è atteso un rinforzo del campo di alta pressione, che favorirà condizioni di tempo più stabile e soleggiato sulla Lombardia.

Le temperature tenderanno ad aumentare gradualmente, riportandosi su valori più miti e primaverili, mentre residui addensamenti potranno interessare i rilievi nelle ore pomeridiane.

Condizioni stabili che potrebbero persistere anche nella seconda parte della settimana.

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