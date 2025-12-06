Meteo domani 7 dicembre: domenica con tempo stabile e velature in transito in Italia

Situazione sinottica europea Campo di alta pressione con valori massimi fino a 1025 hPa che tende ad espandersi tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale portando un miglioramento del tempo anche sull’Italia, la circolazione depressionaria si allontana infatti verso Grecia e Turchia. Flusso perturbato che scorre sull’Atlantico con diversi minimi di pressione fino a 980 hPa tra Islanda e Isole Britanniche.

Al Nord: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, specie su Alpi e Prealpi; banchi di nebbia o foschia lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con maggiore nuvolosità sulle regioni di nord-est. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino velature in transito su tutti i settori. Al pomeriggio nuvolosità medio-alta in transito tra Toscana, Umbria e Marche; in serata e in nottata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, isolate precipitazioni attese sulla Sicilia settentrionale. Al pomeriggio pochi cambiamenti con maggiore velature in transito. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione sulle regioni peninsulari; stazionarie o in aumento sulle Isole. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi

