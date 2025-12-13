Meteo domani 14 dicembre: domenica di bel tempo in Italia con sole prevalente e locali foschie o nebbie

Situazione sinottica europea
Un vasto campo di alta pressione si estende tra Atlantico, Mediterraneo ed Europa con massimi al suolo fino a 1025 hPa, mentre una circolazione depressionaria con aria più fredda in quota è presente tra Marocco, Algeria e Penisola Iberica con un minino al suolo intorno a 1010 hPa sul Marocco. Flusso perturbato che scorre più a nord con una profonda struttura depressionaria tra Groenlandia e Islanda con minimi al suolo fino a 965 hPa ed un minimo di 965 hPa anche sul Mar di Norvegia.
Al Nord: Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con localizzati banchi di nebbia o foschie sulla Pianura Padana e sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte ancora tempo stabile con cieli sereni, tornano nebbie e foschie sui medesimi settori. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
Al Centro: Tempo stabile durante la giornata con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio, salvo banchi di nebbia e foschie nelle zone interne specie tra Toscana, Umbria e Lazio. Nessuna variazione in serata e nottata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.
Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, salvo qualche addensamento basso su coste e pianure. Poche variazioni in serata e nottata con tempo asciutto e cieli per lo più sereni e qualche nube di passaggio potrebbe interessare le Isole Maggiori. Temperature minime in calo e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.