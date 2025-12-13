Meteo domani 14 dicembre: domenica di bel tempo in Italia con sole prevalente e locali foschie o nebbie

Situazione sinottica europea Un vasto campo di alta pressione si estende tra Atlantico, Mediterraneo ed Europa con massimi al suolo fino a 1025 hPa, mentre una circolazione depressionaria con aria più fredda in quota è presente tra Marocco, Algeria e Penisola Iberica con un minino al suolo intorno a 1010 hPa sul Marocco. Flusso perturbato che scorre più a nord con una profonda struttura depressionaria tra Groenlandia e Islanda con minimi al suolo fino a 965 hPa ed un minimo di 965 hPa anche sul Mar di Norvegia.

Al Nord: Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con localizzati banchi di nebbia o foschie sulla Pianura Padana e sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte ancora tempo stabile con cieli sereni, tornano nebbie e foschie sui medesimi settori. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Tempo stabile durante la giornata con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio, salvo banchi di nebbia e foschie nelle zone interne specie tra Toscana, Umbria e Lazio. Nessuna variazione in serata e nottata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, salvo qualche addensamento basso su coste e pianure. Poche variazioni in serata e nottata con tempo asciutto e cieli per lo più sereni e qualche nube di passaggio potrebbe interessare le Isole Maggiori. Temperature minime in calo e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

