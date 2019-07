Meteo domani 7 luglio 2019: peggioramento in arrivo, temporali localmente molto intensi

La situazione sinottica sull’Europa

L’anticiclone africano in rimonta sul Mediterraneo occidentale mentre le correnti più fresche e instabili lambiscono solo l’Italia più settentrionale. Anticiclone delle Azzorre in oceano Atlantico con valori di pressione al livello del mare fino a 1030 hPa dalle omonime isole fin sull’Irlanda, mentre alle alte latitudini è presente una circolazione depressionaria con valori al suolo fino a 995 hPa tra Islanda, Scandinavia e Russia. Goccia fredda in quota anche a ovest della Penisola Iberica dove porta tempo instabile e clima fresco in Portogallo.

Previsioni meteo per domani, 7 luglio 2019: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge sparse, più asciutto solo sulle Alpi occidentali e sull’Emilia Romagna. Al pomeriggio acquazzoni e temporali intensi soprattutto sui rilievi, sulle Prealpi e sulle pianure orientali, precipitazioni sparse sugli altri settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sui settori centro orientali, più stabile altrove ma con nubi sparse. Temperature minime in lieve rialzo e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti Meridionali. Mari generalmente molto mossi.