Meteo domani 7 luglio: alta pressione con tempo stabile ma anche qualche temporale sulle zone interne

Situazione sinottica europea Circolazione depressionaria colma di aria fredda posizionata sulla Scandinavia con un largo minimo di pressione al suolo intorno a 995 hPa. Questa spinge aria più fresca sui settori orientali dell’Europa. Dall’Atlantico si espande invece un vasto campo di alta pressione con massimi fino a 1020 hPa, questo raggiunge anche il Mediterraneo centrale dove porta condizioni di tempo per lo più asciutto.

Previsioni meteo per domani, 7 luglio

Al Nord: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni con tempo asciutto. Al pomeriggio ampie schiarite con cieli per lo più soleggiati, salvo locali temporali sull’Appennino settentrionale. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 7 luglio

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sulle zone interne con locali fenomeni possibili specie su Toscana, Umbria e Lazio. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 7 luglio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo con locali acquazzoni o temporali soprattutto su Campania, Basilicata e Calabria, stabile altrove con cieli soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

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